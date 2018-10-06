Caleb Ekuban formayı alamadı

İngiltere Championship ekibi Leeds United’dan kiralanan Caleb Ekuban, gösterdiği performansla Ünal Karaman’dan formayı alamadı.

4. haftada oynanan Galatasaray maçında ilk kez forma giyen ve oyunda kaldığı 4 dakikada harika bir gol kaydeden Ganalı oyuncu, daha sonra oynanan 3 maçın 2’sinde sadece 20 dakika sahada kalabildi.

Burak ve Rodallega’nın iyi performansı nedeniyle Karaman’ın sağ kanatta da denediği 24 yaşındaki oyuncu, idmanlardaki görüntüsüyle de vasatı aşamadı.

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