Çaldıranlı çocuklar kayak öğreniyor

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın talimatıyla küçük yaştaki öğrencilere kayak eğitimi verilmeye başlandı.

Kayak eğitmenleri eşliğinde kayak eğitiminin verildiği öğrenciler, yapılan çalışmanın ardından tekrar belediye araçlarıyla evlerine bırakılıyor. Çaldıran Termal Kayak Merkezinde eğitimlerini sürdüren öğrencileri, günde 60 kişilik gruplar halinde antrenman yapıyor. Kayak merkezine günde 60 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizde kurduğumuz termal kayak merkezimize hafta içi her gün kırsal ve merkez mahalle okullarımızda eğitim gören 60’ar öğrencimizi belediye araçlarıyla öğretmenler eşliğinde alarak merkeze getiriyoruz. Burada kayak eğitimi verildikten sonra tekrar evlerine bırakılıyor. Çaldıran gençliğinin kayak sporuyla tanışması ve kendilerini sporla yetiştirerek eğitimlerinin yanında sportif faaliyetlerde bulunmalarını amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz arasında son derece yetenekli çocuklarımız bulunmaktadır. Bu öğrencilerimizi kayak ve diğer spor dallarında geliştirerek hem il ve ilçemize hem de ülkemize katkı sunmaları için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Çaldıran Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Necip Çınarcı ise, Kaymakam Tekin Dundar’ın sunduğu imkanlarla kayak takımı kurduklarını belirterek, “Gençlerimiz ilk defa kayak sporuyla tanıştılar. Görevlendirdiğimiz öğretmen de sporcularımıza işin teknik boyutunu ve yarışlara hazırlama ile ilgili eğitim veriyor. Ayrıca hafta içi her gün kayak merkezinde kaymakamımızın talimatıyla 60’ar gencimize ücretsiz kayak eğitimi veriyoruz ve bu gençlerimizin ulaşım sorunları da Belediye Başkan Vekilimiz Tekin Dundar tarafından karşılanmaktadır. Bu gençlerimizin tümüyle iletişim halindeyiz. Haftada bir defa gençlerimize ve sporcularımıza değerler eğitimi vererek, onları daha başarılı ve yararlı birer birey olarak yetiştirme gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

İHA