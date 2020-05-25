Sarı çiçekler ile hoş bir görünümü bulunan çakşır otu, aynı zamanda sunduğun faydaları üzerinde insan sağlığına etkileri saymakla bitmez. Dikkatli ve dengeli biçimde kullanıldığı takdirde birçok hastalığa ya da farklı sorunlara karşı önemli bir koruma potansiyeli oluşturabilmektedir. Bu yüzden mutlaka bilinmesi ve tanınması gereken önemli doğal bitki kaynakları arasında yer alıyor.

Çakşır otu nedir?

Maydanozgiller ailesinde yer alan çakşır otu, boyu yaklaşık olarak 2 ya da 3 metreye kadar çıkabilen bir bitkidir. Az nemli olan topraklarda kolayca yetişme imkanı sağlayan bu özel ot, hiç zahmet vermeden kendi kendine yetişme olanağı tanımaktadır. Özellikle bir şemsiye görüntüsü uyandıran sarı çiçekleriyle her yerden kendisini açık şekilde belli ediyor. Akdeniz Bölgesi'nden Doğu Anadolu Bölgesine kadar birçok farklı yerde yetişme imkanı olduğu için, herkesin kullanmasına olanak tanımaktadır.

Aynı zamanda bu özel otun farklı türleri bulunmaktadır. Örneğin sarı çiçekli renkler ile dikkat çeken, ‘kerkul’ otu öne çıkmaktadır. İçi açılınca tohumları üzerinden süt akan, ‘helizdağlı’ ismi ile bilinen bir türlü de bulunmaktadır. Bu şekilde birbirlerinden ayrılan türler değişik kullanım yöntemleri üzerinden değerlendirme potansiyeli teşkil etmektedir.

Çakşır otunun faydaları nelerdir?

Sağladığı pek çok fayda ile beraber hem hastalıklar konusunda hem de bağışıklık sistemi ve cilt üzerinde önemli olanaklar tanımaktadır.

Vücutta afrodizyak etkisi yaratmak suretiyle cinsel gücü arttırmaktadır,

Kaslar ile beraber eklemlerde meydana gelen ağrıları dindirmede etkilidir,

Sinir sistemini korur ve sağlıklı biçimde çalışmasına imkan verir,

İçerdiği mineraller ile beraber vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına olanak tanır,

Soğuk algınlığı ile beraber her türlü kış hastalığına karşı güçlü bir koruma sunar,

Sunduğu enerji ile beraber vücut için zinde bir etki yaratır,

Yaraların iyileşmesi noktasında hücrelerin kendisini yenilemesine güçlü bir olanak vermektedir,

Kilo almak isteyip alamayan kişiler adına iştah açıcı bir katkı sağlamaktadır,

Böylesi ayrıcalıkları ile beraber çakşır otu günümüzde oldukça önemli bir yere sahip. Her ne kadar çok fazla bilinmese bile yavaş yavaş duyulmaya başlayan ve ilgi çeken otlar arasında bulunmaktadır.

Alternatif tıp üzerinden tedavi amaçlı kullanılan bu özel ot, kısa süre içerisinde problemlerin önüne geçme imkanı tanımaktadır. Ancak bunu gerçekleştirmeden önce mutlaka doktora başvurulmalı; bu otu kullanmak için kişinin elverişli olup olmadığına dair bilgi alınmalıdır. Böylece daha sağlıklı şekilde ve güvenli biçimde çakşır otu tüketilebilir.

Çakşır otu ne işe yarar ve ne için kullanılır?

Her derde deva çakşır otu Türkiye'nin dört bir tarafında kolay yetişen ve kolayca bulunan bitkiler arasında yer almaktadır. Bir kaynak olması ile beraber farklı kullanım yöntemleri üzerinden birçok hastalığa çözüm üretir. Özellikle afrodizyak etkisi cinsel gücü artırma noktasında oldukça bilinmektedir. Yaşlı hücreleri yok ederek yerine yenilerinin gelmesi ile beraber yaraların iyileşmesine fırsat tanıyor. Vücutta bulunan toksinlerin atılmasına ve ayrıca antioksidan kazanımı sağlanmasına fırsat vermektedir.

Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı çok ciddi bir katkı sunduğunu dile getirmek mümkün. O yüzden düzenli ve periyodik olarak kullanmanın önemi büyüktür. Metabolizma yapısı nedeniyle küre almakta zorluk çeken kişiler için, düzenli kullanım iştah açıcı bir etki yaratmaktadır. Ancak iştahı kontrol altında tutmak için bu otu dengeli tüketmek çok önemlidir. İçerisinde enerji kazanmak için ise yine mineral ve vitamin deposu ile önemli bir katkı sunuyor.

Farklı kullanım yöntemleri ile beraber çakşır otu değişik seçenekler üzerinden değerlendirme imkanı tanımaktadır. Aynı zamanda aktarlar üzerinden farklı formları ile beraber bu otu elde etmeniz mümkün. Örneğin bunlar içerisinde çay, toz, macun, yağ veya kök şeklinde bulunmaktadır. Her biri değişik kullanım biçimleri ile beraber değerlendirme imkanı tanımaktadır. Çay olarak içebilir, macun şeklinde kullanabilir ya da akne ve sivilce ile beraber cilt konusunda pek çok sorundan kurtulmak adına yağ şeklinde değerlendirebilirsiniz.