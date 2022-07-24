Atatürk Stadı'nda 2 gün boyunca süren turnuvada kızlar ve erkekler 8-9, 10-11 ve 12-13 yaş kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Bugün sona eren koşuda Kızlar 8-9 yaş kategorisinde Nazilli Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği'nden Zeynep Sena Uslu 1'inci, Kadirli Ötüken Okçuluk Spor Kulübü'nden Zeynep Dinçer ikinci, Kocaeli Öncü Gençlik Spor Kulübü'nden Elif Zümra Yamak üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler 8-9 yaş kategorisinde Bursa Olimpik Spor Kulübü Derneği'nden Mustafa Ali Güney koşuyu birinci sırada bitirdi. Akçakoca Akıncılar Ocağı Okçuluk Kulübü'nden Ömer Soğuksu ikinci, Tulpar Geleneksel Okçuluk Kültür ve Spor Kulübü'nden Veysel Yiğit Yılmazdamar üçüncü oldu. Kızlar 10-11 yaş kategorisinde de sonuçlar belli oldu. Ankara Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü'nden Nil Karadağ adını birinci sıraya yazdırmayı başardı. Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nden Fatma Nur Taner ikinci, Konya Meram Belediyesi'nden Ayşenaz Balaşar üçüncü sırayı elde etti.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Erkekler 10-11 yaşta da Kadirli Ötüken Okçuluk Spor Kulübü'nde İlker Batuhan Ballı birinci oldu. Yine Kadirli Ötüken Okçuluk Spor Kulübü'nden Efe Mahadin ikinci, Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'nden Muhammed Samet Yaman üçüncü basamakta yer aldı. Kızlarda 12-13 yaşta Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nden Berranur Söğüt koşuyu ilk sırada tamamlarken, yine aynı kulüpten Zeynep Reyhan Başer ikinci, Osmaniye Kayı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nden Dilasultan Kuşçu üçüncü oldu.

MADALYA VE PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ

Erkekler 12- 13 yaş kategorisinde ise Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Derneği'nden Mehmet Haktan Altıntaş birinci sırada yer aldı. Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü'nden Veysel Uz ikinci, Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nden Yunus Emre Zengin üçüncülük kürsüsüne çıktı. Koşuda dereceye girenlere madalya takdim edilirken, birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin 500, üçüncüye 2 bin TL de para ödülü verildi.

BAŞKAN TOKSÖZ GURURLU

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, çok güzel bir organizasyonu geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Toksöz, "İzmir'de ilk kez bir turnuva gerçekleştirdik. 460'ın üzerinde sporcumuz yarıştı. Kemankeşler bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz. İlginin yoğun olması mutluluk verici. 'Kemankeşlerimizin mücadeleleri sıcak havada içimizi daha da ısıttı. Türk okçuluğunun bu güzel misyonunu yüklediğimiz yavrularımızla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Federasyon olarak sporcularımızın her zaman yanındayız. Kendilerini de ödüllendirdik. Geleneksel Türk okçuluğunu gelecek kuşaklara yaymak için gayret ediyoruz. Çok güzel bir organizasyonu tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

SPORCULAR KEYİF ALDI

Erkekler 10-11 yaşta şampiyon olan İlker Batuhan Ballı, "Birinci olmak çok güzel bir duygu, 49 ok attım, 46 vuruşum oldu" derken, Kızlarda 12-13 yaşta birinciliği elde eden Berranur Söğüt, "Burada olmak gerçekten güzel bir duygu. Birinci olmak ise aşırı güzel bir duygu. Herkese teşekkür ederim" dedi. Erkekler 12- 13 yaş kategorisinde yarışı zirvede tamamlayan Mehmet Haktan Altıntaş, "Ankara'dan geldim. Birinci olmak zordu ama çalışınca oluyor. Sadece odaklanmak gerekiyor" ifadelerini kurdu. Erkekler 10-11 yaşta üçüncü sıraya adını yazdıran Muhammed Samet Yaman, "Yarışlara Kocaeli'nden katıldım. Çok keyifli vakit geçirdik. Beraberlik puanıyla üçüncü oldum" diye konuştu.

DHA