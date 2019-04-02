Cajunb için kritik süreç başlıyor

René “cajunb” Borg için kritik bir süreç başlıyor. Mart ayının sonunda OpTic ile yollarını ayıran 29 yaşındaki oyuncu, BLAST Pro Series Miami için Cloud9’ın radarına girdi. 2018’in başında Nort kadrosunda ayrılan Danimarkalı oyuncu, Mart 2018’de OpTic kadrosuna dahil olmuştu. cajunb, OpTic bünyesinde 1,09 rating ile oynadı.

02 Nisan 2019, Salı 11:56
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Cajunb için kritik süreç başlıyor

VPesports’ta çıkan bir haberde kioShiMa ile yolların ayrılabileceğinin altı çizilirken, cajunb için de Cloud9 kapısının aralandığı yazılmıştı. kioShiMa gelişmesi kısa bir süre önce gerçek olurken, cajunb transferinin netleştiği ve bu konuda resmi açıklama beklenildiği düşünülüyor.

Cloud9 kadrosunda RUSH, autimatic, vice ve Golden yer alıyor. BLAST Pro Series Miami için oyuncu arayan C9’da ilk hedef cajunb olarak görülüyor. Kuzey Amerika temsilcisi organizasyondaki ilk karşılaşmasına Astralis karşısında çıkacak. (Playerbros)

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