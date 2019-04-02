Cajunb için kritik süreç başlıyor

VPesports’ta çıkan bir haberde kioShiMa ile yolların ayrılabileceğinin altı çizilirken, cajunb için de Cloud9 kapısının aralandığı yazılmıştı. kioShiMa gelişmesi kısa bir süre önce gerçek olurken, cajunb transferinin netleştiği ve bu konuda resmi açıklama beklenildiği düşünülüyor.

Cloud9 kadrosunda RUSH, autimatic, vice ve Golden yer alıyor. BLAST Pro Series Miami için oyuncu arayan C9’da ilk hedef cajunb olarak görülüyor. Kuzey Amerika temsilcisi organizasyondaki ilk karşılaşmasına Astralis karşısında çıkacak. (Playerbros)