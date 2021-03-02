League of Legends’de Alt Koridor / ADC rolünde oynanan şampiyonlarından biri olan Caitlyn karakterinde, S11 sezonu için yapılan değişiklikler, Rün değişimi, Rün rehberi, yetenek skilleri, oynama şekli ve şampiyon tanıtımı için bu rehberi inceleyebilirsiniz.

Piltover Şerifi Caitlyn

Piltover'ın en iyi nişancısı olarak Barış gücünün en iyisi sayılan Caitlyn, şehri kurnaz suçlulardan arındırma konusunda rakip tanımaz. Genel olarak VI ile birlikte göreve çıkan Caitlyn, ortağının fevri doğasını dengelemektedir. Başka hiçbir şeye benzemeyen ve tek olan bir Hextech tüfeği taşıyor olsa da en güçlü silahı üstün zekasıdır. Caitlyn, Gelişim Şehri'nde iş tutacak kadar aptal kanunsuzlara özenle tuzak kurmaktadır.

Piltover Şerifi Caitlyn Oynanış Biçimi

Oynaması oldukça keyifli olan Caitlyn şampiyonunu oynamak için önce klavyeden W yeteneği olan Yordle Kapanı ile işaretlemiş olduğunuz yere bir kapan koyar. Rakip takımdan bir şampiyon kapanın üzerine geldiği sıra Caitlyn kritik vuruş yapar ve %200 hasar verir.

W yeteneği ile yerleştirdiğiniz kapanın konumunu akıllıca belirleyin. Bu yetenek rakibe 2 saniye stun uygulayacağı için takım savaşlarında etkili olacaktır. Kapana yakalanan büyücü ve muhtemelen karşı takımın ADC şampiyonu ölmüş olacaktır.

Caitlyn şampiyonunda kombo yapmak istiyorsanız W yeteneğinden sonra kalvyeden E yeteneğine geçiş yapın. 90 Kalibrelik Ağ W Yeteneği ile kapana yakalanan şampiyona düz vuruş yapar. Daha sonra rakip şampiyona E yeteneği uyguladığınızda tekrardan kapana yakalanmış gibi Kritik Vuruş uygular.

Piltover Şerifi Caitlyn S11 Rün Dizilimi

Cailtyn şampiyonunun Rün dizilimi diğer alt koridor AD şampiyonları gibi İsabet, Ayağı çabuk, Zafer, Efsane: Kan ve Son Darbe olarak düzenlenmelidir. Diğer yandan ilham kategorisinde yer alan Bedava ayakkabı ve mana ve can artığı için “Peksimet Teslimatı” alınır.

Caitlyn Şampiyonu Yeni Rünler;

İsabet

Büyücülük

Ayağı Çabuk

Bulut Pelerini

Pratik Zeka

Yaklaşan Fırtına

Efsane: Kan

Son Darbe olmak üzere;

+9 Saldırı Hızı

+10 Değişken Kuvvet

+5 Zırh

Piltover Şerifi Caitlyn S11 Yetenek Skilleri

Cailtyn şampiyonunu oynarken ilk olarak "Piltover Silahı” klavyeden Q yeteneği açılmaktadır. Oyunun ilk başlarında hem minyon kesimi hem de rakip takımı dürtmek için bu yeteneği kullanabilirsiniz.

Caitlyn yetenek skilleri;

Piltover Silahı: 1- 4- 5- 7- 9

Yordle Kapanı: 3- 8- 10- 12- 13

90 Kalibrelik Ağ: 2- 14- 15- 17 -18

Son Koz: 6- 11- 16

Piltover Şerifi Caitlyn S11 Counter

Caitlyn bazı şampiyonlara karşı güçsüzdür. Bu şampiyonlar ise;

Vayne

Quinn

Ezreal

Graves

Draven

Corki

Twitch

Lucian

Jinx

Ryze

Piltover Şerifi Caitlyn Full Build S11 Eşya Dizilimi

Cailtyn item dizilimi de oldukça önemlidir. İtem dizilimi yaparken Saldırı ve Krtitik saldırı yapan itemler dizmelisiniz. Ayrıca hasar çıkarmak için de Edebi Kılıç itemini mutlaka kullanmalısınız. Olması gereken item dizilimi;

Savaşçı Çizmeleri

Edebi Kılıç

Bombardıman Topu

Kana Susamış

Statik Hançer

Hayalet Dansçı

Full Build S11 Eşya Dizilimi;

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Şifa: Dost şampiyonun can değerini 90 ile 345 arasında yeniler ve 1 saniyeliğine %30 hız verir.

Rüzgarın Hiddeti

Ebedi Kılıç

Savaşçı Çizmeleri

Bombardman Topu

Gümüşgöl Şafağı

Fani Hatıratı

Piltover Şerifi Caitlyn Kostümleri

Bazı şampiyonların farklı kostümleri olabilir. Caitlyn şampiyonu da bunlardan biridir. Yeni sezonda kostüm fiyatlarına indirim geldiği söylenmektedir. Artık kostümler normal RP fiyatlarının yanı sıra Mavi öz kullanılarak indirimli olarak alınabilmektedir. Caitlyn Kostümleri;

Pulsefire Caitlyn Kostümü

Direnişçi Caitlyn Kostümü

Safarici Caitlyn Kostümü (Şu an için mağazada satışı bulunmamaktadır)