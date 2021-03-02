Caitlyn Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Adc Caitlyn İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends’de Alt Koridor / ADC rolünde oynanan şampiyonlarından biri olan Caitlyn karakterinde, S11 sezonu için yapılan değişiklikler, Rün değişimi, Rün rehberi, yetenek skilleri, oynama şekli ve şampiyon tanıtımını haberimizde bulabilirsiniz. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends’de Alt Koridor / ADC rolünde oynanan şampiyonlarından biri olan Caitlyn karakterinde, S11 sezonu için yapılan değişiklikler, Rün değişimi, Rün rehberi, yetenek skilleri, oynama şekli ve şampiyon tanıtımı için bu rehberi inceleyebilirsiniz.
Piltover Şerifi Caitlyn
Piltover'ın en iyi nişancısı olarak Barış gücünün en iyisi sayılan Caitlyn, şehri kurnaz suçlulardan arındırma konusunda rakip tanımaz. Genel olarak VI ile birlikte göreve çıkan Caitlyn, ortağının fevri doğasını dengelemektedir. Başka hiçbir şeye benzemeyen ve tek olan bir Hextech tüfeği taşıyor olsa da en güçlü silahı üstün zekasıdır. Caitlyn, Gelişim Şehri'nde iş tutacak kadar aptal kanunsuzlara özenle tuzak kurmaktadır.
Piltover Şerifi Caitlyn Oynanış Biçimi
Oynaması oldukça keyifli olan Caitlyn şampiyonunu oynamak için önce klavyeden W yeteneği olan Yordle Kapanı ile işaretlemiş olduğunuz yere bir kapan koyar. Rakip takımdan bir şampiyon kapanın üzerine geldiği sıra Caitlyn kritik vuruş yapar ve %200 hasar verir.
W yeteneği ile yerleştirdiğiniz kapanın konumunu akıllıca belirleyin. Bu yetenek rakibe 2 saniye stun uygulayacağı için takım savaşlarında etkili olacaktır. Kapana yakalanan büyücü ve muhtemelen karşı takımın ADC şampiyonu ölmüş olacaktır.
Caitlyn şampiyonunda kombo yapmak istiyorsanız W yeteneğinden sonra kalvyeden E yeteneğine geçiş yapın. 90 Kalibrelik Ağ W Yeteneği ile kapana yakalanan şampiyona düz vuruş yapar. Daha sonra rakip şampiyona E yeteneği uyguladığınızda tekrardan kapana yakalanmış gibi Kritik Vuruş uygular.
Piltover Şerifi Caitlyn S11 Rün Dizilimi
Cailtyn şampiyonunun Rün dizilimi diğer alt koridor AD şampiyonları gibi İsabet, Ayağı çabuk, Zafer, Efsane: Kan ve Son Darbe olarak düzenlenmelidir. Diğer yandan ilham kategorisinde yer alan Bedava ayakkabı ve mana ve can artığı için “Peksimet Teslimatı” alınır.
Caitlyn Şampiyonu Yeni Rünler;
İsabet
Büyücülük
Ayağı Çabuk
Bulut Pelerini
Pratik Zeka
Yaklaşan Fırtına
Efsane: Kan
Son Darbe olmak üzere;
+9 Saldırı Hızı
+10 Değişken Kuvvet
+5 Zırh
Piltover Şerifi Caitlyn S11 Yetenek Skilleri
Cailtyn şampiyonunu oynarken ilk olarak "Piltover Silahı” klavyeden Q yeteneği açılmaktadır. Oyunun ilk başlarında hem minyon kesimi hem de rakip takımı dürtmek için bu yeteneği kullanabilirsiniz.
Caitlyn yetenek skilleri;
Piltover Silahı: 1- 4- 5- 7- 9
Yordle Kapanı: 3- 8- 10- 12- 13
90 Kalibrelik Ağ: 2- 14- 15- 17 -18
Son Koz: 6- 11- 16
Piltover Şerifi Caitlyn S11 Counter
Caitlyn bazı şampiyonlara karşı güçsüzdür. Bu şampiyonlar ise;
Vayne
Quinn
Ezreal
Graves
Draven
Corki
Twitch
Lucian
Jinx
Ryze
Piltover Şerifi Caitlyn Full Build S11 Eşya Dizilimi
Cailtyn item dizilimi de oldukça önemlidir. İtem dizilimi yaparken Saldırı ve Krtitik saldırı yapan itemler dizmelisiniz. Ayrıca hasar çıkarmak için de Edebi Kılıç itemini mutlaka kullanmalısınız. Olması gereken item dizilimi;
Savaşçı Çizmeleri
Edebi Kılıç
Bombardıman Topu
Kana Susamış
Statik Hançer
Hayalet Dansçı
Full Build S11 Eşya Dizilimi;
Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.
Şifa: Dost şampiyonun can değerini 90 ile 345 arasında yeniler ve 1 saniyeliğine %30 hız verir.
Rüzgarın Hiddeti
Ebedi Kılıç
Savaşçı Çizmeleri
Bombardman Topu
Gümüşgöl Şafağı
Fani Hatıratı
Piltover Şerifi Caitlyn Kostümleri
Bazı şampiyonların farklı kostümleri olabilir. Caitlyn şampiyonu da bunlardan biridir. Yeni sezonda kostüm fiyatlarına indirim geldiği söylenmektedir. Artık kostümler normal RP fiyatlarının yanı sıra Mavi öz kullanılarak indirimli olarak alınabilmektedir. Caitlyn Kostümleri;
Pulsefire Caitlyn Kostümü
Direnişçi Caitlyn Kostümü
Safarici Caitlyn Kostümü (Şu an için mağazada satışı bulunmamaktadır)