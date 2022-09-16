İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'yı 3-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Junior Caiçara ve Hasan Ali Kaldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iyi bir performans sergileyen ve sahaya kaptan olarak çıkan Junior Caiçara, Türkçe olarak yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Takım olarak iyi yoldayız. İnşallah böyle devam edecek. Ligde ve Avrupa Konferans Ligi'nde galibiyetler almaya devam ediyoruz. Gol de yemiyoruz ve çok iyi savunma yapıyoruz" diye konuştu.

HASAN ALİ KALDIRIM: İDDİALI OLDUĞUMUZU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK

Net bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirten Hasan Ali Kaldırım ise "Ülke puanı için de önemliydi. İlk devre istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Karşımızda son haftalarda iyi sonuç alamasa da iyi bir takım vardı, bizi yordular. Hocamız devre arası güzel bir konuşma yaptı. İkinci devre farklı bir oyun sergiledik. 3 gollü bir skor aldık. İkinci yarı oynadığımız oyunla iddialı olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ederim. Üç puanı da onlara armağan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.