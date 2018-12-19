Cahill’de dev rakip

Chelsea’de şans bulamadığı için ayrılmak isteyen ve uzun süredir Galatasaray’ın radarında bulunan 32 yaşındaki İngiliz stoperle, Arsenal’in de ilgilendiği ortaya çıktı.

Holding’in sakatlığı nedeniye acil bir takviye peşinde olan Premier Lig devi, United’dan Bailly ile Cahill arasında bir tercih yapacak.

Chelsea’nin teknik patronu Sarri, son kararı Cahill’in vereceğini belirterek, “30 yaş üstü oyunculara genelde 1 yıl teklif edilir, eğer 3 yıllık teklif aldıysa bir seçim yapacaktır. Çok iyi bir savunmacı, ama bizim defans oyuncularımız maç içinde 100-110 pas yapıyor ve bu nedenle teknik açıdan iyi olmak zorundalar” diye konuştu.