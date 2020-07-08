Çağrı karşılık buldu

3-1'lik Galatasaray galibiyeti sonrasında Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp zaferi konuşmak yerine TFF'ye sitem etmişti. Şampiyonluk yolundaki en büyük rakipleri Başakşehir ile aynı gün maça çıkmaları gerektiğini belirten Alp, "Biz çarşamba ve pazar oynuyoruz, Başakşehir salı-pazartesi oynuyor herhalde. Bu programlar yapılırken daha hassas davranılmasını istiyoruz. Sonuçta hedefe giden iki takım var. Bu iki takımın aynı saatte oynayıp sonuçlarını hep birlikte görmesi gerektiğini düşünüyoruz" demişti.

İki heyecan da 21.00'de

Alp'in bu sitemi sonrasında çağrısı karşılık buldu. Fikstür gereği 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Denizlispor-Trabzonspor karşılaşması 13 Temmuz Pazartesi saat 21.00'e alındı. Böylece Karadeniz devi, Başakşehir, Konyaspor ile kapışırken, Denizli ile kozlarını paylaşacak. Öte yandan 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe- Sivasspor maçı da 12 Temmuz Pazar'a alındı.