Çağrı Karakuş Almanya’da göz dolduruyor

1995 Hollanda doğumlu futbolcu 2015-2016 sezonunda Malatyaspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Sinopspor’a transfer oldu. Başarılı performansına Sinopspor’da da devam eden yıldız oyuncu Alman Kulüplerinin dikkatini çekti. Geçtiğimiz Şubat ayında Eintrach Franfurt’a transfer olan yıldız oyuncu 10 maçın 10’unda ilk 11’e girerek göz doldurdu.

Frankfurt’ta bu sezon 4 asist 1 golle oynayan 23 yaşındaki futbolcu fiziği ve hızıyla Türk kulüplerinin de dikkatini çekiyor.

Çağrı Karakuş’un kariyeri

2009-2014 Alanyaspor

2014 - 2015 - 18 yaşında 2 lig İstanbul Büyükçekmece Tepecikspor

2015 - 2017 Evkur Yeni Malatyaspor

2018 - 2019 Sinopspor

2019 - Eintracht Frankfurt