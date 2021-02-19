Cagliari Calcio İtalya'nın Sardinya Adası'nın futbol kulübüdür. Seri A' da mücadele eden futbol kulübü kırmızı-mavi renklerine sahiptir. Kurucusu G. Fichera olarak bilinir. Cagliari takımın da usta ayaklar göze çarpmaktadır. Defansın en önemli savunmasında Diego Godin yer alır. Giovanni Simeone en önemli forvetlerindendir. Joao Pedro, Nahitan Nandez, Leonardo Pavoletti, Luca Ceppitelli diğer önemli isimler arasındadır.

Cagliari Stadı'nın adı nedir?

İtalya Serie A'nın güçlü takımlarından Cagliari iç saha maçlarını kendi statları olan Sardegna Arena'da oynamaktadır. Stadın yeri de yine Cagliari'de bulunur. Geçici olarak 2017-2018 sezonun da bu stada geçilmiştir.

Cagliari Stadı Kapasitesi ne kadar?

Cagliari stadı, Sardegna Arena düşük bir kapasiteye sahiptir. Yaklaşık olarak 16.500 kapasite de bir taraftar almaktadır. Saha boyutu 105 x 65 metre olarak ölçülmüştür.

Cagliari futbol takımı iç saha maçlarının tamamını 2017 yılı sezon başından bu yana Sardegna Arena Stadyumunda oynamaktadır. Kırmızı - mavili ekip 2017 yılında inşa edilen stadlarının yerine yeni stad olarak buraya geçmek zorunda kalmıştır.

Cagliarı başarıları

Cagliari ekibi 2015 - 2016 yılların da birinci lige yükselme başarısı göstermiştir. Kadrosun da otuza yakın futbolcu bulunmaktadır. Ayrıca genç bir takım olan Cagliari 26.4 yaş ortalaması ile de gelecek vaad ediyor. İtalya Milli Takımı’na ise yaklaşık 9 oyuncu göndermektedir.