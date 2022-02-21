Cagliari – Napoli maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ligde 6 maçtır kaybetmeyerek güzel bir seri yakalayan Napoli, geride kalan bölümde 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 53 puan topladı. Luciano Spalletti’nin takımı, 25. haftayı lider Milan’ın 3 puan gerisinde 3. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Napoli sahasında 2-0 kazanmıştı.

İkinci yarıya harika bir başlangıç yapan Cagliari, üst üste topladığı puanlar ile düşme hattından kurtulmak adına önemli puanlar topladı. Son olarak Empoli deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen maçtan kopmayan ev sahibi takım 1 puan ile ayrılmayı başardı. Özellikle son haftalarda evinde oynadığı karşılaşmalarda taraftar desteğini son ana kadar hisseden Cagliari, son 5 iç saha maçında sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Napoli, Inter ile 1-1 berabere kaldıktan sonra hafta içi Barcelona ile de 1-1 berabere kalınca motivasyon düşüklüğü yaşadı. Öte yandan Napoli’de 20 lig maçında 6 gol atıp 5 asist yapan Insigne sakatlığı nedeniyle yok. Stoper Tuanzebe, orta sahadan Anguissa ve Lobotka, kanat oyuncuları Lozano ve Politano diğer eksikler. Zirve yarışında ki rakipleri Inter ve Milan’ın puan kaybettiği bu haftada Napoli kazanırsa averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturabilir.

Mücadelede tarafların karşılıklı gol atmasını ve zor da olsa Napoli’nin sahadan 3 puanla ayrılması muhtemel.