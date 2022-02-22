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Cagliari - Napoli maç sonucu: 1-1

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Napoli deplasmanda Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

22 Şubat 2022, Salı 00:38 Son Güncelleme:
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Cagliari - Napoli maç sonucu: 1-1

Serie A'nın 26. haftasının kapanış maçında Napoli, haftaya küme düşme hattında giren Cagliari deplasmanında 1-1 berabere kalarak çok önemli 2 puan bıraktı.

Sardegna Arena'da oynanan mücadelde Cagliari, 58. dakikda Gaston Pereiro'nun golü ile öne geçmeyi başardı. 87. dakikada Mario Rui'nin soldan ortasına yaptığı kafa vuruşla Victor Osimhen Napoli adına skora denge getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Napoli haftayı 54 puan ile tamamladı. Lider Milan'ın 56, bir maçı eksik Inter'in ise 54 puanı bulunuyor.

Cagliari, haftayı 22 puanla tamaladı.




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