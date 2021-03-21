İngiltere Federasyon Kupası çeyrek finalinde Leicester City, konuk ettiği Manchester United'ı 3-1 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Leicester'ın gollerini 24. ve 78. dakikada Kalechi Iheanacho ile 52. dakikada Youri Tielemans kaydetti. Kırmızı Şeytanların 38. dakikada Mason Greenwood ile bulduğu gol tur için yeterli olmadı. Bir diğer milli futbolcumuz Cengiz Ünder ise maç kadrosunda yer almadı.

Lacivert beyazlılar, yarı finalde Southampton ile finale çıkma mücadelesi verecek. Yarı final maçları 17-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.