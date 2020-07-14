Çağlar’dan özür mesajı

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, önceki gün deplasmanda Bournemouth’a 4-1 kaybetti. Mücadelenin 67. dakikasında kırmızı kart gören Çağlar, Premier Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. 90 dakikanın ardından sosyal paylaşım sitesinden bir özür mesajı yayınlayan Milli savunmacı, “Daha önce böyle bir kötü tecrübeye sahip değildim. Tüm takım arkadaşlarımdan ve taraftarlardan özür diliyorum” diye yazdı.