Çağlar Söyüncü’ye yeni sözleşme

Sezona harika bir başlangıç yapan Çağlar Söyüncü’nün kulüpteki maaşında iyileştirmeye gidilecek. Sezon başında Brendan Rodgers’tan formayı kapan ve Harry Maguire’ın boşluğunu fazlasıyla dolduran Çağlar Söyüncü, Jonny Evans’la birlikte ligin en iyi stoper ikililerinden birini oluşturuyor. Daily Mail’ın haberine göre, Leicester City, Türk yıldızla yeni bir sözleşme yapacak.

Mevcut sözleşmesi gereği haftalık 45 bin Pound civarında bir ücret alan Çağlar Söyüncü ücretine ciddi oranda zam yapılacağı bildirildi. 23 yaşındaki A Milli stoper, bu sezon 16 Premier Lig maçının tamamında ilk 11’de oynadı.