İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon şu ana kadar beklentilerin çok altında kalan Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers, geçen sezon banko oynattığı Çağlar Söyüncü'yü bir anda gözden düşürmüştü. Çağlar'ı, form düşüklüğü sebebiyle oynatmadığını belirten Rodgers, Milli stoperimize sadece İngiltere Lig Kupası 2. Turu'ndaki Stockport mücadelesinde şans vermişti. Tecrübeli oyuncunun, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmaması nedeniyle kadro dışı kaldığı konuşulurken, Avrupa'nın devleri de şimdiden 26 yaşındaki futbolcu için sıraya girdi.

Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde bu sezon sadece 1 maça çıkabildi.

Devre arası da olabilir

İlk olarak İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'in, Çağlar'la gelecek sezon için söz kestiği yazılmıştı. Bu kez de İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport, yıldız oyuncuya Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter'in talip olduğunu yazdı. Ancak alınan bilgiye göre hem Atletico hem de Inter'in, devre arasında düşük bir bonservis bedeliyle Çağlar'ı almak için hamle yapabilecekleri ifade ediliyor.







