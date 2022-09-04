Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için bu sezon kabus gibi başladı. Sezon başından bu yana ligde forma şansı bulamayan Çağlar, son oynanan Brighton maçında ise kadroya alınmadı.

Bu sezon sadece İngiltere Lig Kupası ikinci tur maçında Stockport County'ye karşı 90 dakika forma şansı bulabildi.

Sözleşmesi sona eriyor

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Çağlar'ın sözleşme uzatma konusunda kulüple anlaşma sağlanamaması nedeniyle oynatılmadığı iddia ediliyor. Bunun yanında Manchester United ile oynadıkları maçın ardından konuşan Leicester City menajeri Rodgers, stoper pozisyonunda neden Wilfried Ndidi'nin görev yaptığına yönelik soru üzerine Çağlar Söyüncü'nün antrenman açısından istenilen seviyeye yakın olmadığını dile getirmişti.

Brighton şans tanımadı

6. hafta maçında Brighton'a konuk olan Leicester City maça adeta golle başladı.

Henüz 1. dakikada Daka'nın asistinde Iheanacho ile 1-0 öne geçti. Brighton bu gole 6. dakikada yanıt verdi. Ev sahibiLuke Thomas'ın kendi kaleisne attığı golle eşitliği yakaladı. Golden sonra da baskısını devam ettiren Brighton, 15. dakikada Ekvadorlu orta saha oyuncusu Caicedo ile öne geçti: 2-1.

33. dakikada Leicester City'de Tielemans, savunma arkasına attığı harika pasta Patson Daka'yı topla buluşturdu. Zambiyalı forvet kaleci ile karşıya karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir bitirişle topu ağlara gönderdi ve devre 2-2 sona erdi.

Leicester direnemedi

İkinci yarıda büyük bir baskı kuran Brighton, 47. dakikada Mac Allister ile harika bir gol buldu ancak Welbeck ofsayt pozisyonunda olduğu için gol VAR kararıyla iptal edildi.

Gross savunmayı dağıttı

64'te Alman futbolcu Pascal Gross, savunma arkasına sarkan Trossard'a yerden güzel bir pas attı ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Trossard skoru 3-2 yaptı.

71. dakikada yine Gross'la Brighton atağa başladı. Alman futbolcu sol kanattan çizgiye indi be Ndidi'yi çalımlayarak ceza sahasına girdiği anda Nijeryalı futbolcunun faulü sonrası yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Mac Allister skoru 4-2'ye getirdi. 90+6. dakikada Mac Allister, serbest vuruştan harika bir gol attı ve farkı üçe çıkardı: 5-2

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Brighton Leicester City'yi 4-2 mağlup etti.

Galatasaray iddiası

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre ise Galatasaray, Leicester'ın Brighton maçı kadrosunda yer almayan Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor. Gelecek hafta anlaşma yapılması için görüşmeler olacak. Hocasıyla ciddi sorunlar yaşayan ve şu ana kadar süre alamayan 26 yaşındaki savunmacı Leicester'da bir anda gözden çıkarılınca, Galatasaray devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, Milli stoperi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.







