İzmir'de başladığı futbol kariyerinde Menemen, Buca, Yeşiltepe ve Altınordu formalarını terleten Çağlar Söyüncü, dünyanın en kaliteli liglerini dolaşmayı sürdürecek...





2016-2017 sezonunda Altınordu'ya 8 milyon Euro kazandırarak Almanya'nın Freiburg takımına transfer olan milli futbolcu, 2 yıl sonra İngiliz temsilcisi Leicester City'ye 22 milyon Euro'ya gitmişti.

SÜPER LİG ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN HEDEFİNDE YOK

Çağlar Söyüncü'nün bonservisini eline alabildiği için sezon sonunda Süper Lig ekiplerine gelebileceği konuşuluyordu. Ancak milli futbolcunun planları arasında Türkiye Süper Ligi yer almıyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ LA LİGA YOLCUSU

Gösterdiği başarılı performansla hem milli takımda hem Avrupa'da adından söz ettiren Çağlar Söyüncü, şimdi de La Liga'ya gidiyor.





Sezon başında Leicester'ın yeni kontrat teklifini reddeden 26 yaşındaki futbolcunun Atlético Madrid ile görüştüğü haberleri dolaşıyordu. Çağlar Söyüncü'nün Ocak ayında kontratının bitimine 6 ay kalacak.

BOSSMAN KURALLARIYLA GİDECEK

Avrupa'da futbolcuları koruyan Bossman kurallarına göre; oyuncular sözleşmelerinin bitimine 6 ay kala başka bir kulübe gelecek sezondan geçerli olmak üzere bonservissiz şekilde anlaşabilir.





Çağlar da bu hakkı kullanarak Atlético Madrid ile sözleşme yapacak. 26 yaşındaki yıldızın İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. (Skorer)