Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oluyor. Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Milli futbolcu ile ilgili iddia İspanyol basınından geldi...

Çağlar Söyüncü'nün Hayali

22 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ!

2016-2017 sezonunda Altınordu'ya 8 milyon Euro kazandırarak Almanya'nın Freiburg takımına transfer olan milli futbolcu, 2 yıl sonra İngiliz temsilcisi Leicester City'ye 22 milyon Euro'ya gitmişti.





SÜPER LİG ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN HEDEFİNDE YOK

Çağlar Söyüncü'nün bonservisini eline alabildiği için sezon sonunda Süper Lig ekiplerine gelebileceği konuşuluyordu. Ancak milli futbolcunun planları arasında Türkiye Süper Ligi yer almıyor. Sezon başında Çağlar'ın ismi uzun süre Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmıştı.

45 MİLYON EURO'YU GÖRMÜŞTÜ

2018 yazında 21 milyon euro bedelle Freiburg takımından Leicester City'e transfer olan Çağlar Söyüncü, burada 125 maça çıkmıştı. Premier Lig ekibinde bu sezon sıkıntılı günler geçiren Çağlar, 16 haftası geride kalan ligde yalnızca 1 maçta forma giyebildi. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan başarılı stoper Çağlar Söyüncü'nün kariyerinde gördüğü en yüksek değer 2021 yılında 45 milyon euro olmuştu.





SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Leicester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün geleceği merak ediliyordu. Başarılı futbolcunun yeni adresi belli oldu. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Çağlar Söyüncü, İspanyol devi Atletico Madrid'e imza atıyor.





ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ LA LİGA'YA GİDİYOR

Sene sonu bitecek sözleşmesini uzatmadığı için Premier Lig ekibi Leicester City'de gözden çıkarılan ve bu sezon formaya hasret kalan Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibine veda ediyor. İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Çağlar, Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. Haberin detaylarında yer alan bilgiye göre, eğer iki takım arasında uzlaşma sağlanırsa transfer ufak bir ücret karşılığı devre arasında gerçekleşecek. Ancak uzlaşma sağlanamazsa Çağlar Söyüncü sezon sonu Diego Simeone'nin takımına katılacak.



