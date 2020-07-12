Ülkemizi İngiltere Premier Ligi ekibi Leicester City’de temsil eden Çağlar Söyüncü, TalkSport’a özel açıklamalarda bulundu. Çağlar, Premier Lig'e gelişi, Türk takımlarından teklif alışı ve Milli Takım’a girişi üzerine konuştu. Tecrübeli savunmacı şunları söyledi: “Kariyerime santrfor olarak başladım, birkaç yıl orada oynadıktan sonra beni orta sahaya çektiler. Ancak bundan sonra savunma dışında bir yerde oynayacağımı sanmıyorum. Milli Takım’da oynamak muhteşem bir his. Ülkenizi temsil ediyorsunuz ve tüm gençler sizi idol olarak görüyor. Ben de küçükken böyle yapardım. Ne kadar gururlu olduğumu kelimelerle ifade edemem.”

‘Beşiktaş ve Galatasaray’a gitmedim’

“Altınordu’dan sonra 2016’da Alman ekibi Freiburg’a gitmeden önce Beşiktaş ve Galatasaray bana teklif yaptı. Sonra Freiburg araya girdi, çok mütevazı bir takımlardı. Genç oyunculara çok önem veriyorlardı, ben de bu yüzden onları seçtim. Beşiktaş ve Galatasaray’a gitmedim. Leicester City'ye geldiğim ilk günlerden beri bana da fırsat geleceğini ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimi biliyordum. Leicester’da futbol takımından çok aile gibiyiz. Bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok isterim. "

Hocası Rodgers: Çok memnunum

Leicester City’nin hocası Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü’nün takım için çok önemli bir isim olduğunu belirterek, "Buraya ilk geldiğimde Çağlar kadro dışındaydı. Ancak bizim için çok önemli bir oyuncu haline geldi. O, oyununu geliştirmeye istekli çok alçakgönüllü bir çocuk. İnanılmaz derecede hızlı ve çok güçlü. Onunla çalışmaktan çok memnunum" yorumunu yaptı.