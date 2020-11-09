A Milli Takım futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Premier Lig ekiplerinden Leicester City formasını giyen Cengiz Ünder transferi hakkında konuşurken Çağlar Söyüncü sakatlığı hakkında bilgi verdi. İki yıldız isim A Spor'a konuştu

Cengiz Ünder: Önemli olan devamlılık

Cengiz Ünder, "Sezona gerçekten iyi başladım. Premier Lig gibi bir ligde başarılı bir performans sergilediğim için mutluyum. Umarım bunun devamı da gelir, önemli olan devamlılık. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi, arkadaşlık çok iyi, beklediğimden de fazla iyi." dedi.

Cengiz Ünder: Umarım aynı takımda Avrupa'da uzun yıllar birlikte oynarız'

Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Cengiz, "Çağlar ile telefonda konuştuğumuzda ben Roma'da, o İngiltere'deyken, umarım bir gün Avrupa'da aynı takımda oynarız dedik. Bir süre ikimiz de aynı takımda olduğumuzu anlayamadık, zaman zaman daha iyi anlamaya başladık. Şu anda her şeyi iyi gidiyor, Yıllarca oda arkadaşım olan, kardeşimle beraberim. Umarım aynı takımda Avrupa'da uzun yıllar birlikte oynarız." ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü: Hazır gibi hissediyorum

Sakatlıktan dönmeye hazırlanan Çağlar Söyüncü ise, "Hazır gibi hissediyorum kendimi, en son bir kontrolden sonra bir şans bulabilirim belki. Cengiz de iyi başladı, her şey çok olumlu bizim için. Şu anda lideriz zaten, hedefimiz İngiltere'de bunu devam ettirebilmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunu yaparken de çok büyük gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz." diye konuştu.



