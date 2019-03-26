Altınordu’dan önce BundesLiga ekibi Freiburg’a ardından İngiliz kulübü Leicester City’e transfer olan Çağlar Söyüncü hakkında ortaya atılan ‘Fenerbahçe’ iddiaları bir anda dikkat çekti.

ÇAĞLAR LEİCESTER'DA KALACAK

21 milyon euro karşılığında Leicester’a imza attıktan sonra Premier Lig’de daha fazla üstüne koyması beklenen, fakat eski hocası Claudio Puel tarafından fazla forma şansı verilmeyen Çağlar’ın, kulübü tarafından Fenerbahçe’ye kiralanacağı düşünülürken genç yeteneğin iddia edilenin tam tersine Leicester City’de kalacağı öğrenildi.

ÇAĞLAR GELECEK SEZON TAKIMIN BANKO İSİMLERİNDEN BİRİ OLACAK

Bir dönem Çağlar Söyüncü’nün menajerliğini yapan ve oyuncuyla yakından ilgilenen Menajer Mustafa Doğru’nun verdiği bilgilere göre; Çağlar Leicester City’den ayrılmayı düşünmezken 22 yaşındaki stoper tam tersine, takımda kalıp önümüzdeki sezon ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olacağı belirtildi.

Wes Morgan’ın (35) artık kariyerinin sonuna gelmesi, Evans’ın 32 yaşını bulması ve Maguiere’nin transfer olma ihtimalinin neredeyse kesinleşmesinin ardından Çağlar’ın önünün açılacağı ifade edilirken, oyuncunun kesinlikle Süper Lige dönmeye sıcak bakmadığı bildirildi.

Kaynak: Akşam