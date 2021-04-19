Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder Premier Lig şampiyonu mu olacak?

Avrupa Süper Ligi iddiası gündemden düşmüyor. Premier Lig'de 'Big 6' olarak adlandırılan Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal ve Tottenham kulüpleri bu ligde yer alma kararı aldı. Böyle bir durumda Premier Lig ve İngiltere'deki diğer organizasyonlarda atılma durumu ile karşı karşıya geldiler





Mevcut puan durumunda ise bu takımlar arasında en başarılı ekip Milli oyuncular Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'in oynadığı Leicester City. Daha önce de şampiyonluk yaşayan Leicester City'nin arkasında West Ham United geliyor. Leicester 56 puanla 3.sırada, West Ham ise 55 puanla 4.sırada yer alıyor.

PREMIER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Leicester duble yapabilir

Fa Cup finaline ise Leicester City ile Chelsea kaldı. Mayıs ayı içinde oynayacak final öncesi karar çıkarsa Leicester City maçı oynamadan kupayı kazanabilir.

Bir başka senaryoda şampiyon West Ham olabilir

Premier Lig'de bu sezon Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal ve Tottenham ile oynanan maçlar yok sayılırsa bu kez West Ham United 49 puanla zirvede yer alıyor