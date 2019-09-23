Çağlar Söyüncü uçuşa geçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, yaz transfer döneminde 85 milyon Euro karşılığında Harry Maguire’a sattı.

Geçtiğimiz sezon pek fazla forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’ye şans doğdu. İlk 4 haftada müthiş bir futbol ortaya koyan 23 yaşındaki stoper, geçtiğimiz hafta ise Kırmızı Şeytanlar karşısında penaltıya sebebiyet verdi.

Ancak Tottenham karşısında harika oynadı. Tüm otoritelerin bir kez daha beğenisini kazanan genç futbolcu, daha önce futbolcu olan ve şu anda yorumculuk yapan Gary Lineker ile Jamie Carregher’dan da tam not aldı.