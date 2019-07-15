Çağlar Söyüncü: 'Seve seve Beşiktaş formasını giyerim'

İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için oynayacağı bir takıma transfer olmak isteyen milli futbolcu, açıklamalarda bulundu.

Çağlar Söyüncü, kulüplerin anlaşması halinde seve seve siyah beyazlı formayı giyeceğini söyledi.

Milli oyuncu yaptığı açıklamada; “Menajerim, Beşiktaş’ın benimle ilgilendiği yönünde haberler almış. Beşiktaş’ta oynamayı kim istemez. Ancak şu anda kulübümle sözleşmem devam ediyor. Onların izni olmadan transfer olamam. Beşiktaş, Leicester ile anlaşırsa seve seve Siyah-Beyazlı formayı giyerim” dedi.

21 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Leicester City'ye geçen sezon başında Freiburg'dan 21 milyon euro'ya transfer olan Çağlar, sadece 8 resmi maçta forma şansı bulabilmişti.

Profesyonel kulüp kariyerinde 106 maça çıkan Çağlar, bunların 3'ünü Leicester U23 takımında oynadı. Çağlar'ın 3 gol, 1 asisti var. (Star)