Çağlar Söyüncü, Premier Lig’de ayın en iyisi olmaya aday

İngiltere Premier Ligi’nde ‘Kasım Ayı’nın En İyi Oyuncusu’ adayları belli oldu. Geçtiğimiz ayki performanslara göre seçilen 7 aday arasında, Premier Lig’de Leicester City ile harika bir sezon geçiren A Milli Takımımız’ın başarılı stoperi Çağlar Söyüncü de yer aldı. Çağlar’la birlikte diğer adaylar olarak, yine Leicester’dan Jamie Vardy, Tottenham’dan Dele Alli ile Son Heung-min, Wolverhampton’dan Raul Jimenez, Liverpool’dan Sadio Mane ve Sheffield’dan Lys Mousset yer aldı.

Çağlar için ligin resmi sitesinde, “Leicester savunmasının kalbi olan Çağlar, Kasım ayında takımıyla birlikte defansta duvar oldu. Ayrıca bu ay içinde alınan 3 galibiyetten biri olan 2-0’lık Crystal Palace mücadelesinde de 1 gol attı” ifadeleri kullanıldı.

Oylamaya katılmak isteyenler, 9 Aralık Pazartesi saat 21.00’e kadar www.premierleague.com/news/151 3587 adresinden oylarını verebilirler.