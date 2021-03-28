İngiltere'de Leicester City forması giyen ve performansıyla dünyada adından söz ettiren Çağlar Söyüncü iyi oyununu milli takımımızda da sürdürdü. Norveç'in gol makineleri Erling Haaland ve Alexander Sörloth'a nefes aldırmayan 24 yaşındaki oyuncu, 'Türk Duvarı'nı sonuna kadar hissettirdi. Başarılı savunmacı bir de 28'de farkı 2'ye çıkarttığımız golü kaydetti. 1 Haziran 2018'de Tunus deplasmanında Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü atan Çağlar dün de 32. milli maçında 2. kez ağları sarstı. Hatasız oynayan Çağlar ortaya koyduğu oyunla parmak ısırttı.





'Korkup, korkmadığımız sahada görüldü'

Çağlar maçın ardından flaş açıklamada bulundu. Özellikle Dortmund'lu yıldız Haaland'ın etkisiz kalmasıyla alakalı konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Maç öncesi algı oldu, işte (Haaland'dan) korkuyor, korkmuyor. Sahada görüldü her şey" dedi. Hedeflerle ilgili de Çağlar, "Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyoruz. Güzel başladık" ifadelerini kullandı.

Jarstein, Çağlar'ın golünde işte böyle çaresiz kaldı.