UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya’ya deplasmanda konuk olan A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11’de 7 değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Almanya hazırlık maçında ilk 11’de sahaya çıkan Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç ve Enes Ünal yerine Rusya karşısında Ozan Kabak, Zeki Çelik, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11’de forma giydi.

Milli takımda, Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Çağlar Söyüncü ise son antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı 11'in dışında kaldı. Çağlar'ın yerine Ozan Kabak ilk 11'de forma giydi. Türkiye’de, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu ise maç kadrosuna alınmadı.

Bakan Kasapoğlu da maçı statta izledi

Moskova’daki VTB Arena’da oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

Tribünlere taraftarlar alındı

Moskova’da oynanan karşılaşmada tribünde taraftarlar da yer aldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar taraftarın maçı tribünde izlemesine izin verildi.

Yaklaşık 7 bin taraftar tribünde mücadeleyi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi.