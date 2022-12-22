Çağlar Söyüncü İspanyol devin radarında!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin formasını giyen Çağlar Söyüncü'nün, yeni adresi ile ilgili bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun, İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in radarına girdiği belirtildi.

Madrid temsilcisinin, stoperde forma giyen Felipe ve Hermosa'dan biri ile yolların ayrılması halinde 26 yaşındaki oyuncuyu, devre arasında kadrosuna katabileceği öğrenildi.