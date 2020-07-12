Çağlar Söyüncü ilk kez kırmızı kart gördü

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City deplasmanda Bournemouth'a 4-1 kaybetti. Mücadelenin 67.dakikasında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, böylece Premier Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu

Bundesliga ekibi Freiburg forması giyerken iki kez kırmızı kart gören başarılı stoper, TFF 1.Lig'de ise hiç oyundan ihraç olmamıştı