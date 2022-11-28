Çağlar Söyüncü için sürpriz iddia

Kariyerine Premier Lig'de devam eden milli oyuncu Çağlar Söyüncü, İngiltere'ye veda etmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu hakkında çıkan iddialara bir yenisi daha eklendi.





PREMIER LİG'DE DÖRDÜNCÜ SENESİ

Ağustos 2018'de 21.10 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Freiburg'dan Leicester City'e transfer olan Çağlar Söyüncü gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Bir dönem Premier Lig'in en iyi savunmacılar arasında gösterilen Çağlar, İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmayınca mobbinge maruz kaldı.

Sözleşmesini uzatmadığı için kadroda yer verilmeyen Çağlar'ın yeni durağı için son iddia ise İtalya'dan geldi.

Çağlar Söyüncü'nün Hayali

İTALYAN BASININDAN MÜTHİŞ İDDİA

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çağlar Söyüncü'nün bir sonraki durağının İtalya olabileceği vurgulandı.





Stoper arayışlarına devam eden Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Çağlar Söyüncü'yü takibe aldığı iddia edilirken, FFP kuralları sebebiyle Çağlar'ın uygun bir transfer olacağı da belirtildi.

Çağlar bu sezon Premier Lig'de bir maçta 72 dakika ve Carabao Cup'ta da bir maçta 90 dakika görev yaptı.

ALTINORDU'DAN ZİRVEYE

Futbola İzmir ekibi Menemen'in alt yapısında başlayan yıldız oyuncu, 2011'de Bucaspor'a ve 2014 yılında ise Altınordu'ya transfer oldu.

Son yıllarda Türk futboluna kazandırdığı yıldızlarla dikkat çeken İzmir ekibi, 2016 yılında 7.93 milyon Euro + bonuslar karşılığında Freiburg'a transfer olmuştu.

İlgili Haberler Galatasaray gözünü Monaco'nun sol bekine dikti





26 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu, A Milli Takım formasını ise 51 kez giyerken, iki kez de gol atma sevinci yaşadı.