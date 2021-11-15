Çağlar Söyüncü: Hocamız hepimizle özel olarak konuşuyor ve ilgileniyor

A Milli Takımımız, Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a konuk olacak. Cebelitarık'ı farklı geçen ve Norveç'in puan kaybıyla 2. sıraya yerleşen Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız'dan Çağlar Söyüncü, yarın oynanacak kritik mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karadağ maçının önemine vurgu yapan Çağlar Söyüncü, yarın sürprize izin vermeyerek 3 puanı almak istediklerini belirtti.

Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Çok önemli bir maça çıkacağız. Anlamı bizim için çok değerli. Futbolcular olarak bunun farkındayız. Uzun süredir Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Direkt gitme şansımız da var. Karadağ maçında iyi mücadele ederek 3 puan almamız lazım. Uzun yıllardır Dünya Kupası'na gidemiyoruz ama bu sefer çok inandık. Elemelerde hata yapmış olabiliriz ama yarın sürprize izin vermeyerek 3 puanı almak istiyoruz."

En büyük avantajımız

"En büyük avantajımız iyi bir takım olmamız. Bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyoruz. Hocamız hepimizle özel olarak konuşuyor ve ilgileniyor."

"Önce kendi maçımıza odaklanacağız"

"Önce kendi maçımıza odaklanıp, sahada nasıl 3 puan alabiliriz bunları tartışıyoruz. Norveç sürpriz yapar mı yapmaz mı konularını da konuşuyoruz ama bunlar bizim için ikinci konular."











