Beşiktaş'ta bir dönem altyapılarda görev alan Gökhan Keskin, TRT Spor'da yayınlanan Spor Bahane programında konuştu.

Keskin "Çağlar'ı da almak istedik Cengiz'i de. Ahmet Kutucu vardı iki sene ilgilendik alamadık. Ben Çağlar'ın pazarlığının yapıldığını imzaya kaldığını biliyorum ama olmadı." dedi.

Gökhan Keskin ayrıca "Herkes kendi işini yapmalı. Mesela bir yöneticimiz geldi, ilk etapta her şeyine kefilim dedi sonra her işe karışmaya başladı. Aslında kendi işi tekstil ama benim yaptığım işe karıştı. Herkes kendi bildiği işi yapmalı. Kolombiyalı futbolcuyu(Felipe Aguilar) almak istiyorduk. Paramız yok dediler. Kolombiyalı'nın alınmasını çok istedim.Şu anda Santos'a transfer oldu. 800 bin dolar verseydik çocuğu alıyorduk. Paramız yok dediler ertesi gün Mitrovic alındı." ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Metin Albayrak, teksik işi yapmakta ve Gökhan Keskin Beşiktaş'taki görevi sırasına Albayrak'a bağlı çalışmaktaydı.