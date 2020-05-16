Premier Lig'de Leicester City formasıyla göz dolduran bir performansa imza atan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, dünya devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Manchester City'nin İspanyol menajeri Pep Guardiola'nın transfer listesinde en üst sıralarda yer aldığı iddia edilen Çağlar için bir başka dev kulüp devreye girdi.

İspanya basını, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun Çağlar Söyüncü'nün takip edilmesini istediğini yazdı. İspanyollar, Barcelona'nın Gerard Pique sonrası onun boşluğunu dolduracak stoperin Çağlar Söyüncü olarak belirlendiğini açıkladı.

Çağlar Söyüncü, Barcelona Başkanı Bartomeu'nun takip edilmesini istediği oyuncular arasında yer alıyor.

Premier Lig'in tamamlanmamasına rağmen yılın en iyi 11'ini belirleyen İngiltere'nin en köklü medya organlarından BBC, kadroda Çağlar Söyüncü'ye de yer vermişti. Bu sezon Leicester formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Çağlar'ın güncel piyasa değeri 32 milyon Euro.