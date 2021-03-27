A Milli Takım'ın savunmadaki en önemli oyuncularından Çağlar Söyüncü, Haaland-Sörloth ikilisi ile mücadele ederken hücumda da katkı yaptı. Norveç ile oynanan 2022 Dünya Kupası elemeleri maçında Çağlar, takımının ikinci golünü attı ve böylece Ay-Yıldızlı forma altında ilk resmi golünü kaydetmiş oldu.

Çağlar Süyüncü, 2018 yılında Tunus ile oynanan özel karşılaşmada bir gol kaydetmişti







