Çağlar Söyüncü A Milli Takım'da ilk resmi golünü attı
A Milli Takım'ın Norveç ile oynadığı 2022 Dünya Kupası elemeleri maçında Çağlar Söyüncü önemli bir gol kaydetti. Başarılı savunma oyuncusu böylece Ay-Yıldızlı forma altında ilk resmi golünü kaydetmiş oldu
A Milli Takım'ın savunmadaki en önemli oyuncularından Çağlar Söyüncü, Haaland-Sörloth ikilisi ile mücadele ederken hücumda da katkı yaptı. Norveç ile oynanan 2022 Dünya Kupası elemeleri maçında Çağlar, takımının ikinci golünü attı ve böylece Ay-Yıldızlı forma altında ilk resmi golünü kaydetmiş oldu.
Çağlar Süyüncü, 2018 yılında Tunus ile oynanan özel karşılaşmada bir gol kaydetmişti
https://www.instagram.com/p/CM7lxV1sTHO/?igshid=1tsdvcjvqg5ue