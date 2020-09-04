Olimpiyatlara katılan ilk Türk tenisçi olan Çağla Büyükakçay pandemi sonrası kortalara başarılı bir geri dönüş yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle verilen uzun aranın ardından Milli tenisçimiz, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da ilk resmi turnuva; ‘Prag Açık’a katılarak 2020 sezonuna kaldığı yerden devam etti. 30 yaşındaki tecrübeli isim toprak kortta oynanan turnuvada dün 4. tur maçında Belçikalı rakibi Marie Benoit’i 6-3, 7-6’lık setlerle 2-0 mağlup etti adını çeyrek finale yazdırdı. Çağla bu sonuçla, 2020’deki en iyi derecesine ulaştı. Milli tenisçimiz, pandemi öncesi katıldığı 4 turnuvada son 32 turun üstüne çıkamamıştı. Çağla Büyükakçay’ın çeyrek finaldeki rakibi Sırp raket Ivana Jorovic oldu.

İstanbul’da 2.kupayı arayacak

Bu arada WTA düzeyinde şampiyonluğu bulunan tek tenisçimiz Çağla Büyükakçay’ın gelecek hafta İstanbu’dal yapılan yeni tenis merkezinde oynanacak Championship İstanbul’a ‘wild card’la katılacağı açıklandı. Çağla, 2016 İstanbul Cup’ta şampiyonluğa ulaşarak tenis tarihimizde bir ilke imza atmıştı. Kariyerinde 11 ITF ve 1 WTA şampiyonluğu bulunan Çağla, Grand Slam ana tablolarına giren ve maç kazanan ilk kadın tenisçi olmayı başarmıştı