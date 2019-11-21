Sunucu ve model Çağla Şıkel, YouTube kanalında mini etek üzerine bir öneri videosunu yayınlamış ve sonrasında bununla ilgili çok sayıda yorum almıştı. Bu yorumlardan biri de şarkıcı Arto tarafından yapıldı. Ancak gerçek adı Harutyan Dalga olan şarkıcının yorumları hakaret sınırlarına varınca Şıkel, bu hakarete tepkisiz kalmadı.

Mahkemeye başvuran ünlü manken Arto hakkında kendisi ile ilgili konuşmama, yanına yaklaşmama ve rahatsız etmeme kararı aldırdı. Mahkeme tarafından bu kararın 3 ay süreyle uygulanması hükmü verildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDA DUYURDU

Çağla Şıkel, Instagram hesabı üzerinden mahkeme kararını #kadınahertürlüşiddetehayır etiketiyle paylaştı.