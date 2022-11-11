Çağla Kubat: Alaçatı Wind Fest kusursuz olacak!

Miss Turkey'de ikinci seçilen ardından Türkiye'yi Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil eden, makine mühendisi olarak mezun olan ancak mankenlik, fotomodellik, oyunculuk ve sunuculuk yapan Çağla Kubat sörfte de başarıdan başarıya koşmuştu. Sörfte bizi dünyada temsil eden ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan Kubat şimdi ise kurduğu Çağla Kubat Windsurf Academy ile yeni maceralara yelken açtı.

Ev sahibi olacak

Rüzgar sörfünde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Çeşme Alaçatı, 16-20 Kasım tarihleri arasında Alaçatı Wind Fest kapsamında Türkiye tarihinde ilk kez çocuklar ve gençler kategorisinde PWA Slalom World Cup'a ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek turnuvayı Çağla Kubat Windsurf Academy organize edecek.

Bu dev organizasyon öncesinde arkadaşımız Atalay Özçelikli, Çağla Kubat'la bir araya geldi, hem sörf hem de hayatıyla ilgili merak ettiklerimizi sordu. Hazırsanız başlayalım...

Alaçatı'da sizin akademinizin organize edeceği şampiyonayı konuşalım istiyorum. Fikir nereden ve nasıl çıktı, hedefleriniz nedir, bizi neler bekliyor?

"PWA yarışlarıyla kariyerimde ilerledim. Türkiye'de böylesine organizasyonlar 10 sene boyunca yapılmıştı geçmişte. Ancak daha sonra yaşanan sıkıntılar, koronavirüs vs. derken yabancılar burayı unuttular, PWA da gelmemeye başladı. O yüzden uzun zamandır bunu yapmak istiyordum. Fakat bir taraftan da benim kulübüm çok fazla çocuk ve gençlere hitap ediyor. PWA de çocuk ve gençlere şans veriyor. Bu nedenle hemen başvurumu yaptım ve PWA'yi geri getirmek istedim. Kabul edildi başvurumuz, takvime 16-20 Kasım tarihleri arasındaki yarışmamızı yerleştirdik. Ancak bu çok geç olan bir adımdı. Sene başında ilan edip, çok daha yüksek katılım elde edebilirdik. İki ayda 10-15 ülke arasından 100-150 sporcu bekliyoruz."

'Rüzgar olsun yeter, başka bir şeye ihtiyacımız yok'

"Çok fazla ülkeden de 'Keşke daha önce belirleseydiniz' gibi geri bildirimler aldık. Biz kendi sömestr tatilimize göre ayarladık. Ancak bu ilk organizasyon, son da olmayacak. Biz bunu gelenekselleştirmek istiyoruz. Alaçatı sörf için inanılmaz bir yer. Sörfü öğretmek için de çok uygun yer. Kendi ülkelerinde kırılan dalgalarda öğrenilmektense neredeyse göl gibi olmuş Alaçatı Koyu'nda öğrenilmesi çok daha kolay. Yabancılar hep aileleriyle gelirdi. Amacımız tekrardan Alaçatı'yı sörf için vazgeçilmez bir yere dönüştürmek. Sadece sörf değil, turizm açısından da çok önemli. Festival olarak benim de ilk tecrübem olacak, heyecanlıyız. Her şey hazır. Rüzgar olsun yeter, başka bir şeye ihtiyacımız yok."

'Alaçatı sörf konusunda dünyanın en iyisi'

"Türkiye'de çok spor alanı oluştu. Birçok branşta başarılar gelmeye başladı, birçok organizasyonu düzenlemeye başladık. Çok iyi gelişmeler var. Yelken Federasyonu'nu çok başarılı buluyorum. Herkes alanında çok ilgili ve herkes gönüllü olarak bu sporu ileriye taşımak istiyor. Spor Bakanlığı'nın çok doğru hamlelerini görüyorum. Bizim alanımız Sörf Cenneti Spor Alanı olarak ilan edildi. İlan edilmeseydi rant uğruna yok olabilirdi orası. Çevre Şehircilik ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla tehlikenin önüne geçildi. Tabi biz gündem yarattık, çağrıda bulunduk. Dünyanın en iyisi olarak iddia ediyorum Alaçatı'yı sörf alanı konusunda, gerçekten çok yer gördüm. İnsanlar inanamıyor, gören hayran kalıyor. Benzerini Danimarka'da gördüm ama suyu çok soğuktu, 1-2 ay yapılabiliyor ancak ama biz Alaçatı'da her zaman yapabiliyoruz bu sporu."

Kubat kızı Selin'in de 5 yaşından bu yana sörf yaptığını ve onun da bir gün dünya şampiyonu olabileceğini söyledi.

'Yeni hedefim olimpik başarılar'

2010 yılında sörf okulu açtınız. Çocuk ve gençleri yetiştiriyorsunuz, dünyada da derece alan sporcularınız var. 12 senede nereden nereye geldiniz, hedefleriniz doğrultusunda şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz?

"Açıkçası düşündüğümden çok daha iyi bir noktadayım. Dünya şampiyonları çıkaracağımı düşünüyordum ama bu kadar geliştirebileceğimi ve sayının bu kadar artacağını düşünemezdim. Bizim şu an farklı kategorilerde 100'e yakın sporcumuz var. Beklediğimden bir adım ilerideyim ama şimdi yeni hedefler koymaya başladım. Olimpik başarılar elde etmek istiyorum çocuklarla. Biz kimsenin sporcusunu almıyoruz mesela. Çocuklara sörfü biz öğretip, o çocuklarla yarışıyoruz. Dolayısıyla temel eğitim çok önemli. Bu da dünya şampiyonlarını çıkarmamızda çok önemli etken. Ancak sporcunun şampiyon olması aslında bizi çok ilgilendirmiyor. Yola çıkma amacımız bu değil. Daha çok sporcu olsun, çocuklar kötü alışkanlıklardan uzak kalıp, kaliteli yaşamı benimsesin istiyoruz. İnsan hedef koyduğu zaman daha çok motive olduğu için yarışları, şampiyonaları önlerine koyuyoruz. Benim eğitmen yetiştirme lisansım da var. Dolayısıyla eğitmen de yetiştiriyoruz. Yelken Federasyonu'nda komite üyesiyim. Orada da çok ciddi çalışmalarımız oluyor."

'Dünyada slalom sörf denince akla Türkiye gelir'

Coğrafi şartlara göre sörfte ne durumdayız, daha iyi olabilir miyiz?

"Farklı kategoriler için konuşacağım. Mesela slalomda dünyada çok iyi dereceler elde ediyoruz. Dünyada slalomda sörf denince akla kesinlikle Türkiye gelir. Fransa bu konuda çok iyi. Ona rağmen üç podyumun da Türk olduğunu gördük slalomda. Şu an en zayıf olduğumuz konu olimpik sınıfın erkek ve kadın kategorileri. Ancak olimpik sınıfın genç ve çocuk kategorilerinde çok iyiyiz. Alttan gelenler çok iyi yetişiyorlar, önümüzdeki olimpiyatlarda çok iyi sonuçlar alacağız gibi duruyor."

Arkadaşımız Atalay Özçelikli sordu, Çağla Kubat samimiyetle yanıtladı, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

'Desteklerle sokaktaki çocuklara da ulaşabiliriz'

Sörf sporu pahalı bir spor. Sokağa ya da halka inmek istiyor musunuz? Yelken Federasyonu'nun desteği var, belediyelerin ilgisi var... Sokağa inmek için bir çalışma olabilir mi?

"Sörf pahalı bir spor. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Kulüpte sponsor olduğumuz çocuklar var ama sonrasında bu çocukların da sürekli ekipman yenilemesi gerekiyor. Uluslarası boyutta mücadele için de ekipmanları bir süre denemesi lazım. O nedenle herkesin yapabileceği bir spordan çıkmaya başladı. Ne yapıyoruz peki? 16-17 yaşındaki gençleri getirip, önce kulüpte vakit geçirtiyoruz. Öğretiyoruz ardından da belge aldırarak eğitmen olarak devam ettiriyoruz. Böylece iş kolu da oluşuyor. İlerleyen dönemlerde belki sokaktaki çocuklara ulaşma imkanımız da olur, desteklerle neden olmasın?"

Çağla Kubat, eşi Jimmy Diaz ve kızı Selin'le sörf alanında aynı karede...

'Kusursuz bir organizasyon olacak'

Eşiniz, Dünya Sörf Birliği'nin başında. Bu durum da size büyük avantaj getiriyordur. Jimmy Diaz'ın size ne gibi katkıları oldu?

"Biz başvuruyu yaptığımız zaman hiçbir şekilde hayır denmedi onun sayesinde. İyi bir referans bizim için. Ama sonrasında zaten birliğin yapabildiği bir şey yok. Hakem konusunda avantajlıydık. Eşim Jimmy Diaz, en iyi hakemleri getirtiyor bizim için. Normalde o olmasaydı, çocuk ve genç yarışı için o hakemleri muhtemelen getiremezdik. O nedenle kusursuz bir organizasyon bizi bekliyor. Türk hakemlerimiz de o hakemlerden bir şeyler öğrenecekler. Bu anlamda da bir eğitim olacak. Ancak ben yarışırken çok zorluk çektim eşim Dünya Sörf Birliği başkanı olduğu için. Hep geri planda kaldım, herkes röportaj yaparken ben yapmadım. Çünkü eşim ondan dolayı sanılır diye tedirgin oluyordu. Yani avantajları varken dezavantajları da vardı."

'Futbola göre yaşar, plan yapardım'

Sörf dışında futbola olan ilginiz nasıl?

"Ben koyu Beşiktaş taraftarıydım. Maçlara giderdim, o yollarda tezahüratlar yapardım. Ben o zaman baya futbol tutkunuydum. Fenerbahçe 'nin ve Galatasaray 'ın maçlarını da takip eder, kadrolarını ezbere sayardım. Fakat 5-6 senedir o fanatikliğim kalmadı, neredeyse hiç bakmıyorum. Pat diye bir anda kesildi futbol sevdam. Arkadaşlarımla plan yaparken maçlara göre plan yaptırırdım, şaşırırlardı, 'Çağla bu kadar nasıl sevebilirsin futbolu?' derlerdi."

Çağla Kubat ve kızı Selin'e sörf yaparken Kubat'ın annesi de eşlik ediyor...

'Rüzgarı takip ettim, başarıyı ve mutlu aileyi yakaladım'

Manken, fotomodel, oyuncu, profesyonel rüzgâr sörfçüsü ve makine mühendisi. Hangisi sizi daha çok yansıtıyor?

"Şu anda milli sporcu ve kulüp başkanı olarak tanımlayabilirim kendimi. Sörfü zaten hiç bırakmadım ben. Lisede başladım, sörfe. Spor programı sundum, güzellik yarışmasına katıldım, oyunculuk yaptım. Ama bunların hepsini yaparken sörfe de devam ettim. Çalıştığım yerler de bunu biliyordu. Sporcu olarak spor haberlerini sunmam ilginç geliyordu. Hatta Arka Sokaklar bile beni sporcu olduğum için aldı. Polis'te atlama, koşma vs olacağı için böyle bir tercih yaptılar. Senaryoyu da bana göre çok şekillendirdiler. Ben sörf için izin aldığımda senaryoda eğitime gönderildim, yurt dışına gittim. En sonunda 3. senemizde Arka Sokaklar ekibi 'Senaryoyu sana göre şekillendirmeye başlayınca diğer oyuncuların da talebi olmaya başladı. Bu bizi çok zorluyor. Artık böyle yapamayacağız' dediler, ben de 'O zaman ben ayrılıyorum' dedim. Sörf ağır bastı. Hayatımı sörf şekillendirdi, ailemi bile öyle kurdum. Eşimle beni rüzgar buluşturdu. Şu anda çok mutluyum ve diyorum ki 'Rüzgarı takip etmekle doğru karar veriyorum.'"

ÇAĞLA KUBAT'IN BAŞARILARI

2000 - Rüzgâr Sörfü Türkiye Üçüncülüğü

2001 - Rüzgâr Sörfü Türkiye İkinciliği

2002 - Miss Turkey Türkiye İkinci Güzeli

2002 - Rüzgâr Sörfü Türkiye İkinciliği

2004 - Rüzgâr Sörfü Türkiye İkinciliği

2005 - Türkiye Slalom Rüzgâr Sörfü Şampiyonu

2005 - Avrupa Slalom Rüzgâr Sörfü Şampiyonu

2005 - Funboard Sınıfında Türkiye Birinciliği

2007 - Rüzgâr Sörfü Dünya Dördüncülüğü

2008 - PWA World Tour - Slalom Women - 8

2009 - PWA World Tour - Slalom Women - 5

2010 - PWA World Tour - Slalom Women - 6

2010 - Türkiye Slalom Rüzgâr Sörfü Şampiyonu

2011 - PWA World Tour - Slalom Women - 9

2011 - Türkiye Slalom Rüzgâr Sörfü Şampiyonu

2012 - IFCA Dünya Şampiyonası Bayanlar 3.sü

2012 - Türkiye Slalom Rüzgâr Sörfü İkinciliği

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli



