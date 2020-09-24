Çağla Büyükakçay, Fransa Açık’a veda etti

Fransa’nın başkenti Paris’te 27 Eylül’de başlayacak ana tabloya kalmak için elemelerde mücadele eden Çağla, ilk turda Ukraynalı Lesia Tsurenko’yu 2-1 yenmişti.

İkinci eleme turunda dünya sıralamasında 202. sırada bulunan Kostic’le karşılaşan klasmanın 173. basamağındaki milli tenisçi, ilk seti 6-3 kaybetti. İkinci sette iyi servis atan Çağla, seti 6-2 kazanarak maçta durumu 1-1’e getirdi.

Son sette rakibinin iki kez servis kırmasını engelleyemeyen Çağla, seti 6-2 maçı da 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

Bu sonuçta sezonun son grand slam turnuvasıda Türk tenisçi kalmadı. Erkeklerde Cem İlkel, kadınlarda ise Pemra Özgen ilk turda rakiplerine elenmişti.

ANKARA (AA)