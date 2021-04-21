Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen toprak kort turnuvasında Çağla Büyükakçay, Çek Barbora Krejcikova ile karşı karşıya geldi. Maça yakın zamanda kaybettiği antrenörü Can Üner’in fotoğrafının üzerinde bulunduğu tişört ile çıkan temsilcimiz Çağla Büyükakçay 2 saat 34 dakika süren mücadele sonunda dünya 42 numarası Barbora Krejcikova’ya karşı ilk seti tie-break’te 7-6 kazandı. İkinci seti 6-2, son seti ise 6-0 alan Krejcikova 2’nci tura yükselen isim oldu. Çağla Büyükakçay yoluna çiftlerde devam edecek. Çek raket Krejcikova, 2’nci turda Rumen Ana Bogdan ile karşılaşacak.

Turnuvaya wild card ile katılan Rus tenisçi Vera Zvonareva, Sloven Polona Hercog’u 6-3’lük iki sette yenerek 2’nci tura adını yazdıran bir başka raket oldu. Günün son maçında ise 2 WTA şampiyonluğu bulunan Fransız tenisçi Fiona Ferro, turnuvanın 2 numaralı seri başı dünya 21 numarası Petra Martic’i 7-5, 6-2 yenerek son 16’ya kaldı. (DHA)