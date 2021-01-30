Çağla Baş, gözünü Paralimpik Oyunları’nda altın madalyaya dikti

Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan ve Tokyo Paralimpik Oyunları’na da katılma hakkı kazanan milli sporcu Çağla, hazırlıklarını Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi’ndeki Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda sürdürüyor. Milli atıcı, haftanın belirli günleri poligona gelerek, milli takım antrenörlerinin antrenman programını gerçekleştiriyor.

Antrenman günlerinde yaklaşık üç saat çalışma yapan milli sporcu, fırsat buldukça genç yeteneklere de atıcılık eğitimi veriyor. Bir çocuk annesi Çağla, AA muhabirine, 2009 yılında atıcılık sporuyla tanıştığını anlatarak, aradan geçen sürede Türkiye’de, dünyada ve Avrupa’da çeşitli dereceler kazandığını söyledi.

Türkiye’yi daha önce 2016 yılındaki Paralimpik Oyunları’nda temsil etme başarısı gösterdiğini anlatan Çağla Baş, Tokyo Paralimpik Oyunları’na daha tecrübe kazanmış şekilde gideceğini ifade etti.

Tokya’da düzenlenecek Paralimpik Oyunları’na gidebilmesi için gerekli kotayı 2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası’nda elde ettiğini anımsatan Çağla Baş, böylece ikinci kez oyunlarda yer alacağını aktardı.

Milli sporcu, salgın nedeniyle oyunların bir yıl ertelendiğini anımsatarak, bu sürecin kendileri içinde aslında bir şans olduğunu, daha çok hazırlanma ve daha fazla antrenman yapma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Koronavirüs nedeniyle milli takım kamplarının olmadığını ancak antrenman programına aynen uyduğunu anlatan Çağla, memleketi Ordu’da tek başına da olsa çalışmalarına ara vermediğini ve düzenli şekilde çalıştığını belirtti.

Milli sporcu, Paralimpik Oyunları’nın artık kendisi için çok büyük bir tecrübe olduğunu ifade ederek, "Dünyanın en büyük spor organizasyonda olabilmek çok güzel. Bu ortam bir sporcuya çok büyük öz güven katıyor. Böylece dünya çapındaki rakiplerini de tanıma imkanı buluyorsun. Açıkçası paralimpik oyunları bir sporcunun görüp görebileceği en büyük spor organizasyonu. Oralarda olduğum için mutluyum." dedi.

Tokyo’ya kendinden daha emin bir şekilde gideceğini söyleyen Çağla, "Daha önceki yarışmalarda kendimi daha iyi tanımış oldum. Eksiklerimi fark ettim ve büyük oranda bu eksiklerimi giderme imkanı buldum." diye konuştu.

"Altın madalyayı almak istiyorum"

Çağla, Tokyo’da ülkesini en iyi şekilde temsil ederek, hedefine ulaşmayı istediğine vurgu yaparak, "Şimdiye kadar birçok altın madalyayı alma başarısı gösterdim. Şimdi önümde bu organizasyon var. İnşallah daha çok çalışıp hayalimdeki altın madalyayı almak istiyorum." şeklinde konuştu.

Paralimpik oyunlarında madalya kazanabilmenin büyük bir gurur olduğunu dile getiren Çağla Baş, "Eğer ülkeme bu madalyayı kazandırabilirsem ne mutlu bana. Birçok yarışmada bu gururu ülkeme yaşattım. Şimdi bu gururu yeniden yaşatmak istiyorum. Umarım ilk defa Ordu’ya bu madalyayı getirmiş olurum ve tarihe geçerim." yorumunda bulundu.

Rakiplerinden bahseden sporcu, hepsinin çok güçlü olduğunu ancak kendisinin de artık tecrübeli olduğuna vurgu yaparak, "Artık kendimi bende geri planda tutmuyorum. Çok iyi şeyler yapabildiğimi gördüm. Açıkçası rakiplerimi gözümde büyütmemeye de çalışıyorum." dedi.

Çağla Baş, çok genç yaşında bu sporla tanıştığını, sağlığı el verdiği için bu sporla ilgilenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.