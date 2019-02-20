Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilen Para Atıcılık Dünya Kupası’nda mücadele eden milli sporcu Çağla Atakal, Türkiye’ye ikinci olimpiyat kotasını altın madalyayla getirdi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’ndan yapılan açıklamada 20 metre havalı tüfekte yarışan Çağla, 247.6 puanla Çinli rakibini geride bırakarak zafere uzandı. Milli sporcu, böylece para atıcılıkta 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Takım olarak bronz

25 metre tabancada milli sporcu Murat Oğuz, 2020 Paralimpik Oyunları’na kota alan ilk sporcu olmuştu. Aynı organizasyonda P1 Milli Takımı, bronz madalya kazandı. El Ayn kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Cevat Karagöl, Korhan Yamaç ve Yunus Bahçeci’den oluşan P1 takımı, erkekler havalı tabanca kategorisinde bin 655 puanla atışları üçüncü sırada tamamladı.