Çağdaş Bodrum potada zirveye ortak

BODRUM, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde bu sezon ilk yılını geçirden Çağdaş Bodrum Spor Kulübü, oluşturduğu iddialı kadroyla 10 hafta sonunda liderliğe ortak oldu. Kadrosunda Hakan Yapar, Erkan Veyseloğlu, Murat Kozan gibi ligin önemli yerlilerinin yanı sıra daha önce Süper Lig 'de görev yapan Chris Warren ve Horace Spencer'ı bulunduran Bodrum ekibi, üst üste 8'inci galibiyetini dün evinde Fenerbahçe Koleji DS Energy'i 86-63 yenerek aldı.

Ligde 10 maçta 9 galibiyet, 1 yenilgi alan Çağdaş Bodrum, Mersin Büyükşehir Belediyespor'la birlikte zirveyi paylaşıyor. TBL'de sezon sonunda şampiyonluğu elde edecek ekip adını direkt Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracak. Çağdaş Bodrum, Süper Lig'e çıkarsa Bodrum ilk kez potada en üst ligde temsil edilecek.

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