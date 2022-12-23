Kayserispor'un yenilenen yönetimin giren ve basın sözcüsü olan Samet Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koç, eski başkan Berna Gözbaşı'nın kulüpten ciddi bir alacağı olduğunu açıkladı, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Samet Koç'tan geçmiş yönetime teşekkür

Samet Koç, başkan Ali Çamlı'ya kendisini basın sözcüsü olarak göreve getirmesinden dolayı teşekkür ederek ""Geçmiş yönetimlerde de basın sözcülüğü görevi sürdürülüyordu. Hatta son zamanlarda ki basın sözcülerimiz sağolsunlar çitayı yükselttiler diyebilirim. Ali Çamlı, bütün camianın tanıdığı, sevdiği çok dürüst bir insan. 20 yılı aşkındır da kulüple etkileşim halinde zaten kendisi" diye konuştu.

Samet Koç: Atkıyı üzerimden hiç çıkarmadım

Kayserispor'da göreve bir taraftar olarak geldiğini belirten Samet Koç, şöyle konuştu: "Ben bir Kayserispor taraftar olarak geldim bu göreve. Kayseri'de Kapalı Kale taraftar grubumuzun bir üyesiyim. Atkılılar ve kravatlılar olarak bir ayrım yapılıyor genelde, bu yüzden ben de atkıyı hiçbir zaman çıkarmadığımı belirtmek istiyorum."

Kayserispor, Çağdaş Atan ile devam edecek

Kayserispor Basın Sözcüsü, Süper Lig 'de Çağdaş Atan hocayı beğenmeyecek bir kulüp olmayacağını söyledi. Koç, "Biz de bu şerefe nailiz şuan. Kendisiyle de sözleşmeyi tabii ki de uzatacağız, buna şüphe yok. Kendisini çok seviyoruz ve uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Çağdaş hocayla da görüşmelerimiz sürüyor zaten fakat henüz tamamlanmamış bir süreç varken ortaya atılan haberleri biraz acemi olarak görüyorum. Prensipte bir anlaşma olsa da netleşmiş bir süreç yok, zira hocamızın da düşünceleri önemli. O yüzden bu haberleri kulübümüz açıklasa daha şık olur" diye konuştu.

"Ekonomik krizin tek nedeni kur farkı"

Koç konuşmasına şöyle devam etti: "Geçen sezon Türkiye Kupası'nı alabilseydik, ciddi bir gelir elde edecektik. Planımız da bu yöndeydi ama maalesef olmadı. Şu an bütün kulüplerimiz ekonomik bir kriz yaşıyor. Bunun sebebi ne yönetimler, ne başkanlar. Tek sebebi; ülkemizdeki kur farkı. 2-3 yıl önce yayın gelirleri kulüpleri biraz daha rahatlatabiliyordu ama son dönemde harcamalarını bile çıkaramıyorlar maalesef. Transfer tahtasını açmak için çaba gösterecelerini vurgulayan Kayserispor yöneticisi, "Kadroların da büyük kısmı yabancı oyunculardan oluştuğu için, ödemeleri de zorlaştırıyor. Tabii ne olursa olsun bizim amacımız tahtayı açabilmek olacaktır. Çünkü transfersiz takım, susuz bitki gibidir. Bu anlamda elimizden geleni yapacağız."

"Berna Gözbaşı'nın kulüpten alacağı var"

Berna Gözbaşı'nın kendi isteğiyle başkanlığı bıraktığı söyleyen Koç, şöyle konuştu: "Belki bir tepki göstermek istedi, beklenen desteği göremediğinden dolayı. Ali başkanımız da kendisinin devam etmesini istedi ki zaten şehrin de yönetimin de Berna Gözbaşı'na karşı olumsuz hiçbir düşüncesi yok. Bu bir bayrak devri oldu sadece, biz de Berna başkanın bıraktığı yerden bayrağı taşımaya çalışacağız. Berna Gözbaşı'nın da sponsorluk dışı kendi cebinden ciddi ödemeleri oldu, haliyle kulüpten alacakları da var kendisinin. Kayserispor, şehrimizin en büyük marka değerini taşıyor. Bu anlamda bizler de elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz şehrimizin takımına."

"Çağdaş Atan ile başarılı bir sezon bekliyoruz"

Koç, Kayserispor olarak Süper Ligi ilk 8 sıra içinde bitirmek istediklerini söyledi. Kayserispor yöneticisi, "Transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı Kayserispor'un kötü bir sezon geçireceği söyleniyordu. Ben onlara şunu söyledim, bu kadro Türkiye Kupası'nda final oynayan kadro ve ligde de öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybetmişti. Bu puanlar kayıp olmasaydı yerimiz ilk beş içindeydi. Yani kadromuz sağlam fakat sadece saha içerisinde taktiksel olarak bir değişime gittik ve Çağdaş hocamızla birlikte çok daha başarılı bir sezon bekliyoruz. Bu mânada 2. devre ciddi bir çıkış yakalayacağımıza inanıyorum. Geçmişte takımımız hep ilk 6, ilk 8 içerisinde yer alırdı, bundan sonra da öyle olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Taraftarları her şeyden haber paylaşacağız"

Koç konuşmasını şöyle bitirdi: "Taraftarın içinden gelen birisiyim ve onların sorunlarını dinliyorum, biliyorum. Mesela kendileri son dönemde kulüpten haber alamamaktan rahatsızlık duyuyorlardı, buradan bu problemi yaşamayacaklarını belirtmek istiyorum. Elimizden geldiğince her şeyi açıklıkla taraftarımızla paylaşacağız. Ayrıca kendilerine de çok teşekkür ediyorum; yensek de yenilsek de daima arkamızdalar, desteklerini hiç esirgemiyorlar." (Ajansspor)