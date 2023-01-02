Süper Lig 'de topladığı 23 puanla 8. sırada bulunan Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı ekip, sezon başında 1 yıllık kontrat imzaladığı genç teknik adam ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, "Bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan ile görüşme sağladık ve kendisi ile yeniden anlaşma zemini bulduk. Hocamız Kayseri'den ve bizden memnun. Biz de hocamızdan memnunuz. Yarın 3 yıllık resmi sözleşme yapılacak. İnşallah Çağdaş hocamız ile çok önemli başarılara imza atacağız" dedi.

İHA