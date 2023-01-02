MENÜ

Çağdaş Atan'la anlaşma sağlandı! 3 yıllık imza...

Kayserispor, teknik direktörü Çağdaş Atan'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Asbaşkan Tufan Koç, başarılı hoca ile 3 yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

02 Ocak 2023, Pazartesi 22:38 Son Güncelleme:
- A +
Çağdaş Atan'la anlaşma sağlandı! 3 yıllık imza...

Süper Lig 'de topladığı 23 puanla 8. sırada bulunan Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı ekip, sezon başında 1 yıllık kontrat imzaladığı genç teknik adam ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, "Bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan ile görüşme sağladık ve kendisi ile yeniden anlaşma zemini bulduk. Hocamız Kayseri'den ve bizden memnun. Biz de hocamızdan memnunuz. Yarın 3 yıllık resmi sözleşme yapılacak. İnşallah Çağdaş hocamız ile çok önemli başarılara imza atacağız" dedi.

İHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...