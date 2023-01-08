Çağdaş Atan: “Üzücü bir mağlubiyet aldık'

Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü’ne 2-1 mağlup olan Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Atan, üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ve en azından 1 puan alabileceklerini belirtti.

Canlarını acıtan bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Atan, “Bence 41. dakikada yediğimiz gole kadar ve ikinci yarının başından gene 63. dakikada yediğimiz ikinci gole kadar oyun bizim kontrolümüzdeydi. Savunmada iyi durduk. Rakip fazla şut atmış gibi gözükse de çok fazla net gol pozisyonu vermedik. Skor 2-1 olana kadar bizim de ceza sahasına iyi girişler yaptığımız ve iyi pozisyonlar bulduğumuz bir dönemdi. Ama maalesef ikinci gol biraz bizim canımızı acıtan bir goldü. Topu düşürmemiz gereken yerde topu düşürdük ve hazırlıksız yakalandığımız bir savunma pozisyonunda golü yedik” diye konuştu.

İkinci golü yedikten sonra rakibe birkaç net pozisyon verdiklerini söyleyen Atan, “Rakip geçiş oyununu zaten iyi oynayan bir ekip ve o oyuna göre de bir kadroyla sahaya çıktılar. Biz yediğimiz 2’inci golden sonra daha iyi bir reaksiyon gösterebilirdik ama bugün Thiam, Gavranovic ve Mensah gibi yetenekli oyuncularımızın bizimle beraber olması oyuna yetenek katma bakımından bizleri eksik bıraktı. Açıkçası o eksikleri aradığımızı söyleyebilirim. Üzücü bir mağlubiyet aldık bence. Bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Planlarımız kazanmak üzerineydi ama en azından 1 puanı da hak ettiğimizi ve bize iyi geleceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Atan konuşmasında, gelecek maçta Sivasspor ’la sahalarında oynayacaklarını hatırlatarak, taraftarla kenetlenerek gelip gelmek istediklerini dile getirdi.

ANKARA (İHA)