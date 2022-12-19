Kayserispor, Türkiye Kupası 5. tur maçında evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile süren antrenman, teknik çalışma ile sürdü.

Çağdaş Atan: "Kamp döneminde fiziksel anlamda istediğimiz verimi aldık”

Antrenman öncesinde gazetecilere konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, çok güzel ve sağlıklı bir ortamda, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, “Aramızda sadece Ali Karimi ile Majid Hosseini Dünya Kupası’ndan dolayı yoklardı. Herhangi bir sakatlık problemi çok şükür ki yaşamadık. Fiziksel anlamda istediğimiz verileri aldık. 3 tane hazırlık maçı oynadık. İyi de sonuçlar aldık. Dünde oyuncularımla konuştum. Yavaş yavaş hazır hale geliyoruz. Şimdi önümüzde çok önemli bir kupa maçı var. O kupa maçını oynayıp, daha sonra ligde hafta sonu oynanacak maçları izleyeceğiz. Çünkü ilk hafta maçımız yok. Ondan sonrada Alanyaspor maçına hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

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"Berna Gözbaşı’na teşekkür ediyor, Ali Çamlı’ya başarılar diliyorum”

Kulübün hafta sonunda yapılan olağanüstü kongresini değerlendiren Atan, "Berna Gözbaşı’na bana bu kulüpte çalışma imkanı verdiği için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bence hem hayatından hem kariyerinden hem de mesleğinden çok büyük fedakarlıklar yaparak, Kayserispor’a çok önemli hizmetlerde bulundu. O yüzden bu anlamda da kendisine çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatında kendisine, güzel kızıyla ve ailesiyle mutlu bir hayat diliyorum. Belki ilerde yolları tekrar Kayserisporla kesişebilir. Çünkü kendisi bir Kayserispor sevdalısı. Ona bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Bu kulübün içinde daha önceden görev almış. Bu kulübün şartlarını bilen, bu kulüp için daha önce fedakarlıklarda yapmış olan Ali Çamlı yeni başkanımız oldu. Ona da yeni görevinde başarılar diliyorum. Zaten 2-3 gündür devamlı beraberiz. Bu kulübün bu seneki amaçları belli. Bu hedef doğrultusunda aynı mantalitede beraber çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mame Thiam: "Çok iyi bir kamp sezonu geçirdik”

Kayserispor'un Senegalli yıldızı Mame Thiam da, kamp dönemini iyi geçirdiklerini söyleyerek, “Bence çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Orada çok iyi çalıştık. Hocalarımız ve takımımız ile çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık maçları oynadık. Onun dışında taktiksel olarak da bazı yeniliklere çalıştık. Umarım önümüzdeki dönemde yani ligin geri kalan kısmında her şey çok daha iyi olacak. Dünya Kupası’nda şampiyon olan Arjantin’i tebrik ediyorum. Afrika futbolu olarak biz gelişmeye devam ediyoruz. Bunu da Fas örneğinde görebiliriz. Ancak bu gelişmeyi sağlarken, sahalara ve stadyumlara da yatırım yapmalıyız. Bence bu turnuvada şunu gördük ki herkesin söyleyebileceği bir söz var” diye konuştu.

İlhan Parlak: "Dünya Kupası’nı kendim almış kadar sevindim”

Kayserisporlu futbolcu İlhan Parlak ise, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi’nin Dünya Kupası'nı almasının kendini çok mutlu ettiğini ve kendisinin almış gibi hissettiğini ifade ederek, “Lige gerçekten iyi başladık. Dünya Kupası’na kadar çok iyi bir performans gösterdik. Daha sonra lig bitti. İzinlerin ardından Antalya’da kampta hep birlikte toplandık. Orada gerçekten güzel bir kamp dönemi geçirdik. Çalışmalarımız çok iyiydi. Çeşitli farklı formatlarda oyun anlayışı üzerinde hocamız durdu. İnşallah o konularda da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Güzel ve keyifli bir kampın ardından tekrardan şehrimize döndük. Burada antrenmanlara başladık. Önümüzde Gençlerbirliği ile oynayacağımız kupa maçı var. Şimdi ona hazırlanıyoruz. Kupa da çok önemli biliyorsunuz ki geçen sene final oynamış bir takımız. İnşallah bu sene o kupayı alırız. Ben bir Messi hayranıyım. Çoğu zaman fırsat bulduğumda kendisini canlı izlemeye de özellikle Barcelona’da oynarken, gidiyordum. Bence dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu. Onu izlerken aldığım keyfi başka hiçbir şeyde alamıyorum. Böyle bir futbolcunun bir dünya kupasını hak ettiğini düşünüyorum. Futbolun bira adaleti varsa o kupanın Messi’ye gideceğine inanıyordum. Özellikle Çağdaş Hocam Ronaldocu olduğu için birazda konuşmalarımız oluyordu. Ancak sabah kendisi sağ olsun beni tebrik etti. Gerçekten Dünya Kupasını kendim almış kadar sevindim” dedi. (İHA)