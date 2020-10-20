Çağdaş Atan: İyi oynamadan kazandık

2016'dan bu yana Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan sezon başında Alanyaspor'un başına geçmişti. Birinci adam olarak ilk deneyimine rüya gibi başlayan ve yoluna mağlubiyetsiz devam eden genç hoca, Galatasaray karşılaşmasının ardından iddialı açıklamalarda bulundu. 'Aklımda hep vardı' Atan, "Top bizdeyken iyi oynadık. 3- 5-2'yle pres yaptık. Bu da işe yaradı. İki haftadır ona çalışıyorduk. Oynamak istediğim oyun buydu. Her zaman aklımda bu vardı. Adam adama önde bastık. Kırmızı kart da öyle geldi. İlk yarı çok iyi oynadık. İkinci yarıdan çok mutlu değilim. Kapalı savunmayı daha iyi oynamalıydık. Çok iyi oynamadan ikinci yarıyı kazandık ama hak ettik" diye konuştu.