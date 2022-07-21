Çağdaş Atan: Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamasında, "iki tane çok iyi takımın maçı oldu. Kazanmak bizim için önemli. Motivasyon açısından önemli. Oyuncular, isteklerimize iyi cevap veriyor. İyi çalışıyoruz. Çok sağlıklı bir çalışma ortamı var. Kendimizi bu konuda şanslı görüyoruz. Yoruluyoruz ama bunun karşılığını sahada almaya başladık" dedi.

Teknik Direktör Çağdaş Atan, zor bir sezon geçireceklerini söyleyerek, "Zor bir fikstürümüz var. Zor bir sezon bizi bekliyor. Kayserispor için savaş, mücadele sezonu. Bunu taraftarlarımızın unutmaması gerekiyor. Hep destek versinler" yorumu yaptı.